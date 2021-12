Classi in dad, coda per i tamponi in via Mascellaro. Ancora disagi all’hub vaccinale

Nuovo disagio emerso per l’utenza dell’Asl Benevento: stavolta per essere sottoposti a tampone in via Mascellaro per le azioni di monitoraggio rese necessario dall’emergere di casi di contagio nelle classi (almeno undici in didattica a distanza in città) e il riproporsi di lunghe code tra Cretarossa, via Mascellaro sede del Dipartimento Prevenzione Asl e l’incrocio tra via Nenni, via Vetrone e lo snodo verso via Paolella.

