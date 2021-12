E’ iniziata ieri mattina la prevendita per il match con la Ternana, in programma venerdì sera alle 20.30 allo stadio ‘Libero Liberati’. A disposizione dei tifosi del Benevento sono stati messi oltre 1.200 tagliandi, in vendita sul circuito Vivaticket (sia online che nelle rivendite autorizzate) al prezzo di 13,50 euro (a cui bisogna aggiungere 1,50 euro come costi di prevendita).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia