L’appuntamento è in programma per martedì 7 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la sede di Cantine Iannella a Torrecuso (Via Tora). Il Sannio Consorzio Tutela Vini chiama a raccolta il mondo del vino sannita per dare vita all’edizione 2021 di ‘Sannio Top Wines’, presentazione dei vini sanniti a indicazione geografica premiati dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi enologici nazionali e internazionali.

