Un patto tra Comuni per partecipare a un bando che potrebbe garantire finanziamenti per la riqualificazione degli spazi urbani. È uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio, che insieme a San Nazzaro, Sant’Angelo a Cupolo e probabilmente San Martino Sannita (si attende il via libera del commissario prefettizio Maria De Feo) punta alla partecipazione al bando per la rigenerazione urbana.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia