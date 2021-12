Divieto di accesso ai pubblici esercizi di Piazza Piano di Corte per un ventenne di Benevento. E’ quanto disposto dal questore Giobbi, in relazioni ai fatti del 22 settembre scorso, quando per futili motivi, F.C., 20enne beneventano, aveva sferrato un violento pugno ad un coetaneo che, per effetto del trauma subito, era stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale San Pio e lì ricoverato per 5 giorni, in coma farmacologico, in pericolo di vita, presso il reparto di rianimazione.

