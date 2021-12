Caserta: “Vittoria sporca che mi piace, i fischi a Glik mi hanno fatto male”

Terza vittoria in una settimana per il Benevento che torna a respirare l’aria buona dell’alta quota. Delle tre, probabilmente quella di ieri col Pordenone è stata la più complicata e per questo anche la più importante. Perché, come prevedibile, il match con i neroverdi si è rivelato assai infido per i giallorossi che, non a caso, hanno dovuto faticare parecchio per avere ragione di un avversario arrivato nel Sannio senza avere l’intenzione di distendersi in anticipo sull’altare dei sacrifici.

