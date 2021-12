Allenamento in terra veneta per il Benevento che ieri mattina ha sostenuto una seduta defaticante, prima di mettersi in viaggio per rientrare in città nel pomeriggio. Oggi la squadra si ritroverà all’antistadio ‘Imbriani’ per il primo vero allenamento in vista del match con il Pordenone, in programma sabato alle 14 allo stadio ‘Vigorito’. Quella odierna sarà l’occasione per fare il punto della situazione in relazione agli infortunati.

