Nessuna tregua a San Nicola Manfredi, dove la temperatura politica resta altissima. La dialettica tra le parti è destinata a continuare a lungo e su toni alti: dopo il Consiglio di domenica, nel corso del quale sono stati sollevati i casi di incompatibilità per due consiglieri di opposizione – sia Pietro Iuliano che Francesco Cilento hanno rintuzzato i rilievi mossi dalla maggioranza – ieri c’è stato un nuovo botta e risposta a distanza. Sul tavolo i contributi per i bonus spesa, che i Comuni possono utilizzare anche per abbattere la tassa comunale sui rifiuti o in alternativa per sostenere le persone.

