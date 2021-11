Grande partecipazione alla manifestazione a San Bartolomeo in Galdo svoltasi ieri mattina in località Amborchia, per dire no alla realizzazione del nuovo impianto eolico in località Sant’Angelo. Una manifestazione organizzata dai Sindaci di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli e del confinante comune pugliese di Volturara Appula Vincenzo Zibisco, e che ha visto una nutrita partecipazione di istituzioni, con la presenza di molti Sindaci e parlamentari delle due Regioni.

