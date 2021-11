Dalla necessità alla virtù, invertendo la fascia per affidare al Benevento una spinta in più. È una delle mosse di Fabio Caserta per riscrivere il copione della sua Strega e contro la Reggina, tra i mille sorrisi, ha messo in mostra tutto il suo peso specifico decisivo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia