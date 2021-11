Nuovo episodio di degrado e vandalismo ai danni di un monumento della città: stavolta finito nel mirino di ignoti incivili il Campanile di Santa Sofia con sostanza gettata sul basamento del monumento in piena zona Unesco della città, nella piazza Matteotti o come ai più è nota piazza Santa Sofia. Pare si tratti di preparato alimentare, la Soprintendenza sta effettuando le verifiche del caso per intervenire per la pulizia eventualmente con prescrizioni operative per tecnici e addetti comunali.

