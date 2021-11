Benevento, poker d’applausi: scacco alla Reggina [FOTO]

Tutto in una volta, il massimo in 90 minuti. Anzi, il meglio perché, nel momento più complicato della stagione, il Benevento si rianima, ritrova lucidità e cattiveria, ma soprattutto la sua faccia migliore per allontanare, si spera definitivamente, la crisi. La Strega spazza via la Reggina (4-0 il risultato finale) e lo fa con una prova finalmente convincente, in una partita in cui i giallorossi non hanno mai dato agli avversari la possibilità di mettere in discussione un risultato acquisito già dopo i primi venticinque minuti.

