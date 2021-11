Ai domiciliari e indagato per turbata libertà degli incanti e induzione indebita, Antonio Di Maria non viene scaricato dal sindaco Mastella. Il sindaco di Benevento infatti fa appello al garantismo e invita gli avversari politici a non strumentalizzare anche in nome dell’assunto che i guai giudiziari attraversano come una lama i partiti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia