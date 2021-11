Per alcuni sarà una gara come le altre, per altri avrà qualcosa in più da offrire per decifrare il campionato. Non un vero e proprio derby ma tante sensazioni particolari, in un’avventura breve ma davvero intensa trascorsa in giallorosso. Il Benevento troverà domani Perparim Hetemaj sulla sua strada, per la prima volta da avversario dopo l’addio alla Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia