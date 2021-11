“Il Benevento è in difficoltà, ma questo non deve allontanarci dal nostro obiettivo. Deve aiutarci a far bene, a farci stare sul pezzo e a martellare ancora di più”. Non si fida delle fragilità Giuseppe Loiacono, luce di una Reggina che guarda lontano ma che ragiona ogni 90’, senza porsi traguardi impossibili. “Il nostro obiettivo lo creiamo partita dopo partita – ha dichiarato il difensore in esclusiva a Il Sannio Quotidiano – perché crearlo all’inizio, sapendo di non poterlo mantenere, è sbagliato. Nello spogliatoio sappiamo qual è il nostro valore e che possiamo toglierci grosse soddisfazioni, per gli obiettivi invece è ancora presto, lo sapremo più in là”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia