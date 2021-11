Black Friday: 3 siti di moda da tenere d’occhio e i trend su cui puntare

Come ogni anno torna l’evento digital che tutti gli amanti dello shopping intelligente stanno aspettando: il Black Friday. Questa grande giornata di sconti arriva dagli States ma tende spesso a concentrare la nostra attenzione solo sull’elettronica. In realtà si tratta dell’occasione ideale per rinnovare il nostro guardaroba acquistando le migliori marche a prezzi scontatissimi e, proprio per questo, oggi ti diremo quali siti di moda tenere d’occhio per acciuffare i migliori affari. Prima di parlarne, però, ti diamo qualche suggerimento sui capi più trendy da avere assolutamente nell’armadio.

Cappotti trench, maxi ed over e stilali platform

Per affrontare il freddo inverno con la giusta protezione ci vuole un bel trench che è tornato di moda sulle passerelle in formato maxi ed over e di cui trovi tantissime bellissime versioni su siti come Rinascente. Il cappotto trench di questa stagione è declinato in nero, beige, tortora, marrone e kakhi e vuole dare calore e stile a tutte le figure, anche quelle meno slanciate.

Al trench si abbinano divinamente stivali a gamba medio alta, meglio se con zeppa o a taglio platform per dare ancora più slancio alla gamba. Tra i must have stagionali non possono mancare l’anfibio il Chelsea Platform e la stringatina, anche senza lacci in formato mocassino. Queste due calzature sono le più richieste del momento e sono anche quelle che troverai enormemente scontate sul sito più glam che esista quando si parla di shopping con la “S” maiuscola.

Dolcevita e maglioncini

Finalmente è tornato il momento di indossare lana e cachemire a collo alto per godere del dolce tepore durante le giornate più fredde. Ovviamente anche in questo caso ci vuole un certo stile e la moda di quest’anno propone colorazioni tribali e verdeggianti in formati maxi, ovvero da indossare su skinny neri. Per le giovanissime, invece, la moda si ribalta e ci propone maglioncini corti da indossare su boyfriend jeans a vita alta e rigorosamente con qualche centimetro di pancia scoperta.

Per fare ottimi acquisti devi recarti su siti web come Rinascente, Zalando e QVC dove trovi solamente i migliori marchi e i capi d’abbigliamento più di tendenza a prezzi incredibilmente scontati. Non dimenticare di acquistare i dolcevita monocolore da indossare sotto i maglioncini che troverai in versione mini a pancia scoperta o in versione confortevole e maxi che arrivano sotto l’arcata del gluteo.

Borse e accessori da rinnovare?

Con il Black Friday in arrivo non puoi perdere l’occasione di rinnovare il guardaroba anche nel settore accessori dove borse, sciarpe, cappellini e guanti sono in cima alla lista degli affari.

Quest’anno non puoi non avere la shopper griffata, da portare con te durante il giorno piena di tutte le tue cose e i formati maxi perfetti per l’università o per il lavoro. Per la sera tornano le mini-pochette da portare a mano rigorosamente nere e impreziosite da piccoli dettagli di luce che le rendono graziose, raffinate ed estremamente eleganti. Se ti piace osare, infine, dai uno sguardo ai guanti extra-long da indossare sotto il trench o sotto i cappotti per un aspetto sensuale e misterioso.