Situazione non irrimediabile, ma tendenza preoccupante. Il Benevento si trova ad affrontare il momento di maggior difficoltà della gestione Caserta e si domanda se, all’interno del gruppo squadra giallorosso (quindi staff tecnico e calciatori), esistono le risorse utili per venirne fuori senza condizionare l’andamento del campionato. Domanda non banale, perché se la Strega è finita fuori dalla zona play off non è certamente solo per gli errori del suo allenatore o per il rendimento al di sotto delle attese di chi è chiamato a scendere in campo. Sia chiaro, quanto detto finora resta tutto valido: cioè che, in sintesi, il tecnico ha la responsabilità di non aver dato ancora una precisa identità alla sua squadra, dopo quattro mesi di lavoro, e che i calciatori non sempre hanno mostrato l’atteggiamento giusto, dando raramente segnali di vera compattezza.

