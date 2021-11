La Sapa, azienda interessata dal rogo di Airola, smonta le teorie della consigliera pentastellata Muscarà. “All’interno dell’Hub logistico di Airola – ha fatto presente l’azienda – non erano presenti componenti realizzati in nanotubi di carbonio: non è un materiale utilizzato per le nostre produzioni”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia