“E’ stata protocollata ieri mattina, a firma di tutti i consiglieri comunali di opposizione, la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti punti all’OdG: indirizzi per la programmazione ed attuazione degli interventi finanziabili a valere sulle diverse missioni del Pnrr; verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto ‘La città di tutti la città per tutti’, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul fondo straordinario per la riqualificazione delle periferie”, è quanto scrive in una nota la consigliera di minoranza a Palazzo Mosti Rosetta De Stasio.

