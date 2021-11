Altro che risalita, altro che riscatto. Continua la lenta e inesorabile discesa verso il basso per il Benevento che a Pisa, contro un avversario reduce da cinque partite senza vittorie e per altro fortemente condizionato da assenze pesantissime in ogni zona del campo, rimedia la terza sconfitta consecutiva, la quarta stagionale, e scivola per la prima volta fuori dalla zona play off. Il gol di Cohen arrivato in avvio di partita condanna la Strega a un altro passo falso, procura l’ennesima scottatura a un gruppo che sperava di sfruttare la sosta per ritrovare le coordinate di una squadra che possa considerarsi degna di questo nome, e che invece si trova nuovamente a seminare tracce fastidiose sul suo percorso, a far accavallare i dubbi e i cattivi pensieri.

