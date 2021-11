Restano ventidue i degenti nel nosocomio ‘San Pio’ ma con un paziente sannita in meno (ora sono 16) e uno da fuori provincia in più (ora sono 6) per un totale di ospedalizzati rimasto invariato (9 sono in Sub Intensiva e 13 in Malattie Infettive). Non invariato invece l’andamento statistico del contagio che anzi, su base quotidiana, ha subito una forte accelerazione.

