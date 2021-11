Le Forze dell’ordine accendono i riflettori sul ritrovamento a Sant’Agata de’ Goti di tre vetture risultate rubate a Roma. Un furto che, però, potrebbe nascondere altro. Ben altro. I fatti, come già raccontato nella edizione di ieri dalla nostra testata, risalgono al pomeriggio di martedi allorquando un cittadino aveva provveduto a segnalare alla locale Polizia municipale la presenza, inizialmente, di due vetture posteggiate in una stradina periferica del territorio – per l’esattezza via Capellino.

