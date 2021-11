La strage delle telecamere ad Airola. Dopo una prima che era stata rubata qualche tempo addietro a via Fonna, una seconda è stata sradicata da un’auto in corsa. Ebbene si. Parrebbe, infatti, che il “fuori pista” di una vettura in transito abbia abbattuto il palo su cui si reggeva l’occhio digitale di via Sorlati.

