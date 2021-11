La valle Caudina nella vetrina di Dubai. Il vaso di Assteas, raffigurante il “Ratto d’Europa”, farà bella mostra di sé all’Expo, in programma dal 23 novembre al 6 dicembre 2021. Il prezioso reperto, in particolare, sarà uno dei pezzi forti della mostra ‘The future is back – Returned beauty and upcoming perspectives’, vetrina che sarà allestita nel Padiglione Italia dal Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia