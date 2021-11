L’ultimo momento di pausa. Quello che ci voleva per ritemprare la mente dopo la doppia sconfitta consecutiva, ma soprattutto per scaldare i muscoli in vista della volata di Natale. Sì, perché il campionato di Serie B scivola via così, tra soste alternate ad accelerazioni agonistiche improvvise. Ed è esattamente ciò che accadrà al rientro dal terzo stop stagionale, con il Benevento che sarà chiamato a far fronte a un tour de force che finirà inevitabilmente per indirizzare il cammino della truppa di Fabio Caserta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia