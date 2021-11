Nei giorni scorsi era stato il consigliere regionale e medico di medicina generale, Luigi Abbate, a denunciare tra le altre cose il problema “della carenza di disponibilità di vaccini antinfluenzali presso ambulatori medici con professionisti in difficoltà per non essere in condizione di dare risposta a tutte le richieste degli utenti”. Stavolta a segnalare il problema diversi utenti, che, avviatisi, come da programma, presso gli ambulatori, i preparati non li hanno trovati.

