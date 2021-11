I ladri tornano a colpire. E se gli ultimi episodi avevano puntato, come capita più di frequente, zone periferiche come Cubante a Calvi, oppure Recupo e Gianguarriello a San Giorgio del Sannio, questa volta hanno scelto un’area a ridosso del centro urbano sangiorgese. Via Baldassarre è la strada di collegamento con San Nazzaro, che porta in piazza Risorgimento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia