Bollettino statistico sul contagio da SarsCov2 ancora una volta non confortante dal Ministero della Salute per il territorio sannita: ieri refertati 57 infetti in 24 ore, dopo i 35 del giorno precedente, e il picco – per il secondo semestre 2021 ad oggi – di tre giorni fa con 63 nuovi infetti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia