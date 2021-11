In dirittura d’arrivo intervento di riqualificazione per i servizi igienici delle aree in cui si svolgono i mercati rionali nel capoluogo. In particolare quelle ubicate in via Poerio, Piazza Cardinal Pacca, Piazza Risorgimento, laddove sono state registrate e tenute in conto le segnalazioni degli ambulanti rispetto la necessità di un intervento di riqualificazione in particolare per quanto concerne i servizi igienici sia per stato di degrado causato da usura e danneggiamenti, sia per opere come porte, pavimenti, impianti elettrici ed altro sui cui è apparso opportuno intervenire.

