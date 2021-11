Incassata la fiducia della società, ora Fabio Caserta deve trovare il modo per sfruttare la sosta e restituire un Benevento gagliardo e determinato, vale a dire il contrario di quello ammirato nel corso del match col Frosinone. E’ questo il primo tassello da fissare per rimettere in piedi una squadra che ha smarrito lo spirito giusto e che probabilmente, dopo dodici giornate di campionato, non si è ancora resa conto che, in un torneo come quello cadetto in cui i valori sono così omogenei, l’ordinaria amministrazione non può bastare per emergere.

