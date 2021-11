Ripresa degli allenamenti con un giorno d’anticipo rispetto al previsto. Dopo il ko rimediato contro il Frosinone, infatti, sono cambiati i programmi in casa Benevento, con i giallorossi che sono tornati a lavoro già ieri, per decisione della società che ha deciso di cancellare un giorno di riposo a capitan Letizia e compagni che, in questa settimana, si alleneranno tutti i giorni (oggi in agenda una doppia seduta) fino a sabato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia