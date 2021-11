Accelerazione delle ospedalizzazioni per sindrome Covid-19 presso il ‘San Pio’: due nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore con il numero dei pazienti salito a sedici, di cui quindici sanniti, cinque in Sub Intensiva, dieci nel reparto Infetti e una persona in area isolamento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia