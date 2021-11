Una sconfitta bruciante che rischia di avere strascichi pesanti sul prosieguo della stagione. Nel giorno in cui avrebbe dovuto inseguire il riscatto per l’immeritato ko rimediato lunedì scorso contro il Brescia, il Benevento è caduto di nuovo e lo ha fatto nel peggiore dei modi. La truppa di Caserta ne ha presi quattro dal Frosinone e, in novanta minuti, è riuscita nell’impresa di cancellare quei piccoli passi in avanti fatti fino alla trasferta di Crotone.

