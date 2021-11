Approvato in linea di programmazione tecnica un nuovo complesso di interventi sui siti discarica esausta presenti nel territorio sannita da parte della Provincia di Benevento su cui di fatto continua ad incombere questo onere, sebbene l’Ente locale, non sia più formalmente gestore del ciclo rifiuti provinciale: ingente l’importo prefigurato pari a 525mila euro, di cui 445mila circa per i lavori e gli altri fondi da accantonare per oneri tecnici, fiscali e riserva.

