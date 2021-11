Arresto don Nicola, l’arcivescovo Accrocca: “E’ stato come ricevere un pugno in faccia”

Una vicenda complessa e delicata, quella relativa all’arresto di don Nicola De Blasio. Da un lato, la Curia ha come priorità assoluta la tutela dell’infanzia e della giustizia; dall’altro, dice anche no ad ogni giudizio preventivo e frettoloso di condanna mediatica. Da parte sua, l’arcivescovo Accrocca non ha nascosto il proprio smarrimento: «E’ come quando ti colpisce un pugno in faccia, senza nemmeno averlo visto arrivare».

