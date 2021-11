A 19 punti l’aria è buona, soprattutto considerando il fatto che le lunghezze di distanza dalla vetta sono solo tre e che le prime dodici in classifica sono racchiuse in appena sei punti. In un contesto di tale equilibrio, il passo falso contro il Brescia dell’ex Inzaghi non può lasciare strascichi pesanti. Spunti di riflessione però sì, anche perché il lunch match del giorno di Ognissanti ha scoperto qualche ombra che sta caratterizzando il cammino del Benevento sin dall’inizio della stagione.

