Ci saranno anche i vertici dell’Acer a Benevento il cinque novembre per la firma dell’atto pubblico che sancirà i primi passaggi di proprietà dall’ente che gestisce case popolari agli assegnatari che hanno firmato l’accordo transattivo. In città, per il primo step notarile che andrà in scena nello studio del notaio Iazeolla, ci saranno il direttore generale Acer Giuliano Palagi e il presidente Michele Brigante. Sarà un momento simbolicamente significativo perché il dossier è tra i più bollenti in materia di edilizia popolare e urbanistica.

