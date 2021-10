Torrecuso, terminato il murale di ‘Sannio Falanghina’

“Piccoli gesti” è il titolo del murale realizzato da Teso a Torrecuso, nell’ambito del “Sannio Falanghina Street Art Festival”, con il coordinamento di “InWard – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana”. Nato come acronimo di International Network on Writing Art Research and Development, InWard sta per (inward) “rivolto dentro di sé” e per (in ward) “nel quartiere”, centrando la propria missione sugli effetti visivi della cultura urbana. Il suo logo è infatti una freccia, l’elemento decorativo tipico dei primi graffiti, che riflette su di sé creando il fenomeno, ritagliando un distretto in uno spazio più ampio e disegnandovi infine l’occhio di un osservatore.

