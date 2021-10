La vigilia è di quelle che dovrebbero lasciare poco spazio alle digressioni, perché battere il Brescia per il Benevento significherebbe fare un altro importante passo avanti in classifica, ma il passato stavolta non si può ignorare. Perché la storia tra Pippo Inzaghi e la Strega resta speciale, al di là di come è andata a finire. Del resto, qualche giorno fa il tecnico piacentino, appena diventato papà, ha avuto modo di sottolinearlo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia