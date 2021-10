“Se all’opposizione siete dodici ufficialmente eletti, ora sarete 14 perché ci saremo anche noi due”. Quei due sono Sandro Nicola D’Alessandro (autore della battuta da titolo) e Pasquale Viespoli. A riunirli, in una conferenza stampa in una storica pasticceria ed enoteca di via Principe di Napoli, è stato lo stesso Mastella che la sera della vittoria elettorale li stuzzicò pesantemente dando a D’Alessandro del nostalgico dedito al folclore neofascista (“ascolta Faccetta nera prima di coricarsi”) e del “netturbino” a Viespoli a causa dell’intervista, su Il Sannio Quotidiano, in cui l’ex sottosegretario al Welfare aveva annunciato il voto a Perifano per una questione di “ecologia politica”.

