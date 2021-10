Si arricchisce di ulteriori contenuti il recupero e la funzionalizzazione sociale dell’ex Cementificio Moccia, bene confiscato, assegnato al Comune di Benevento per azioni di recupero e funzionalizzazione sociale. Oltre alla progettualità già predisposta da tempo, nella cooperazione dell’Ente locale e l’Università del Sannio (che ha reso disponibili a titolo gratuito professionisti per la progettazione), per recuperare la palazzina uffici, riattarla e destinarla a sede delle associazioni di volontariato (primo lotto di lavori già finanziato con contributo regionale), c’è un ulteriore progetto approvato con delibera di giunta per realizzare un parco sportivo nell’area recintata dell’ex cementificio a contrada Olivola.

