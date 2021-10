Diciannove punti in 10 partite rappresentano sicuramente un ottimo bottino, ma per ora non basta per superare il Benevento dei record. L’undici giallorosso ha finora collezionato due punti in meno rispetto alla squadra di Inzaghi che dominò in lungo e in largo il campionato di Serie B, versione 2019/20.

