Secondo posto condiviso in classifica e vetta a portata di passo e ritmo, in un primo snodo decisivo per il campionato giallorosso. Il Benevento sceglie artigli e cinismo e contro il Crotone esulta con i suoi simboli, sfatando il tabù Scida e regalandosi l’ennesima iniezione di fiducia. La squadra di Fabio Caserta sa soffrire, sa scegliere i tempi giusti per lasciare il segno e riesce a cancellare le sfuriate avversarie lavorando su reparti e marcature, trasformando l’intensità in risultati. Missione tutt’altro che scontata nel cuore di un traffico d’impegni che rendono il calendario ingolfato e aperto a tante imprevedibili insidie. Merito anche di uno spogliatoio che sa compattarsi sempre più tra le difficoltà, dentro e fuori dal campo. Un esempio l’abbraccio per Gaetano Letizia, capitano del Benevento decisivo nel successo dello Scida.

