C’è voluto del tempo, ma ne è valsa la pena. Dopo 16.671 giorni, Crotone non è più maledetta. A distanza di 45 anni dall’ultima (e unica) vittoria conquistata sul campo, infatti, il Benevento torna a sbancare lo ‘Scida’ e continua la sua corsa da piani alti, approfittando in un solo colpo del pari tra Brescia e Lecce e di quello tra Cremonese e Pisa per prendersi il secondo posto, in compagnia della Reggina, e per avvicinarsi sensibilmente alla vetta, ora distante solo due lunghezze.

