Per un cambiamento più marcato bisognerà aspettare la nuova gara, ma nel frattempo si lavorerà per fare in modo che la ditta rispetti i termini dell’accordo col Comune. Così l’assessora all’Ambiente Giovanna Annese, alle prese con le diverse criticità del cantiere rifiuti. L’appalto alla Gpn scade a febbraio, poi ci sarà un nuovo bando, ma fino ad allora non sarà possibile apportare variazioni sostanziali alla gestione della differenziata.

