Si torna in battaglia con la tranquillità di una classifica che sorride e il conforto di una prestazione finalmente convincente. Il Benevento domani sera sarà di scena a Crotone con l’obiettivo di andare a caccia di conferme, dopo il rotondo successo conquistato sabato contro il Cosenza. Proprio gli ultimi riscontri positivi, spingeranno Caserta a non lasciarsi sedurre dalla tentazione del turnover per il match dello ‘Scida’, anche perché la tenuta fisica del gruppo non desta particolari preoccupazioni in questo momento.

