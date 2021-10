Si è conclusa in tarda serata la prima riunione dei consiglieri eletti nelle liste che al primo turno erano riunite in Alternativa per Benevento. Saranno quattro i gruppi che si formeranno in Consiglio da quell’esperienza: Pd, Città aperta, Civici e riformisti e Centro democratico.

