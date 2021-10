Gli stadi aperti al 75% della capienza e la prospettiva di arrivare, entro la fine dell’anno, a una riapertura completa degli stessi, ha spinto diversi club di Serie B a lanciare la sottoscrizione degli abbonamenti. Ci sono società che hanno deciso di metterli in vendita per tutte le gare interne che restano da giocare fino al termine della stagione e altre che invece hanno optato per un segmento ridotto di partite, mettendo cioè in vendita titoli validi per tre o più match.

