E’ iniziata nella giornata di ieri la prevendita per la prossima gara che il Benevento disputerà giovedì allo ‘Scida’ contro il Crotone. A disposizione dei tifosi giallorossi sono stati messi circa 600 tagliandi, al costo di 10 euro (non sono previsti ridotti per il settore ospiti), in vendita sul circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati presenti in provincia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia