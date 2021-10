Un successo è ciò di cui aveva bisogno e il Benevento stavolta non si è fatto sfuggire l’occasione per interrompere un digiuno che durava da un mese. I giallorossi ne fanno tre al Cosenza e danno continuità a un percorso che porta ininterrottamente punti dallo scorso 29 agosto, giorno dell’ultima – e unica – sconfitta subita dalla Strega in questa stagione. Il conforto dei punti non è mai mancato ai sanniti, ma stavolta è accompagnato pure da una prestazione all’altezza della situazione per spirito di intraprendenza e pure per voglia di conquistare a tutti i costi l’intera posta in palio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia